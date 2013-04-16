У Німеччині зростає настороженість щодо «Газпрому», стверджує Язєв

У Німеччині зростає настороженість щодо російського газу і «Газпрому».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це повідомив 16 квітня під час 6-ї Сировинної конференції російсько-німецького сировинного форуму «Російсько-німецьке сировинне співробітництво - сталий розвиток» співголова форуму з російського боку, президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Зараз ми говоримо про третю нитку «Північного потоку». Провели дослідження в країнах Балтії, Європи про ставлення до російського газу, «Газпрому», «Північного потоку», і скрізь позитивна динаміка - і в країнах Балтії, і в Польщі, які виступали проти цього проекту. Погіршення ставлення до російського газу, «Газпрому» і «Північного потоку» - у головного одержувача цього проекту в Німеччині», - сказав В.Язєв.

Він підкреслив, що про це свідчать результати дослідження незалежних європейських компаній, проте не назвав, яких саме.

«Найгірше ставлення до російського газу в Німеччині, і динаміка негативна», - зазначив він.

За словами В.Язєва, громадська думка в Німеччині формується за абсолютно незрозумілими законами і принципами, і сьогоднішній форум допоможе провести роз'яснювальну роботу.

У свою чергу, виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Райнер Лінднер зазначив, що не варто думати, нібито в Німеччині на російський газ «не дуже добре дивляться». Зокрема, «Газпром» є спонсором одного з німецьких футбольних клубів, нагадав він.

«Вочевидь, йдеться про певні політичні розбіжності... Ми як і раніше вітаємо російський газ у Німеччині й говоримо йому «ласкаво просимо». Було б правильно розвивати політичні рамки для більш збалансованого врахування взаємних інтересів», - сказав Лінднер.

Водночас він підкреслив, що всіх цікавить питання, яким способом російський газ йтиме до Німеччини - чи буде це тільки «Північний потік», чи ще й «Південний потік», «Ямал-2», зазначивши, що «Україна також має певні перспективи».

«Ми повинні задатися питанням: а скільки в майбутньому буде потрібно російського газу Німеччині? Ми повинні більше інвестувати в транзитні маршрути. Без нормальних газопроводів ми не зможемо забезпечити надійність газопостачання», - підкреслив Р.Лінднер.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня «Газпром» і нідерландська Gasunie підписали документ, згідно з яким вони мають намір вивчити можливість будівництва четвертої нитки газопроводу «Північний потік» до Великобританії.

Gasunie - газотранспортна компанія, що володіє однією з найбільших газопровідних мереж високого тиску в Європі загальною пропускною здатністю близько 125 млрд куб. м на рік. Мережа Gasunie налічує понад 15000 км трубопроводів в Нідерландах і на півночі Німеччини, близько 1300 станцій прийому газу. Компанія також надає послуги в галузі зберігання газу і СПГ.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км. Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.