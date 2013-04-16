Ціна нафтового кошика ОПЕК впала до рекордного за два роки рівня - 98,56 дол./бар.

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes), на частку якої припадає більше третини видобутої в усьому світі нафти, в понеділок, 15 квітня, зменшилася на 1,07 дол., або на 1,05%, - до 98,56 долара за барель з 100,63 долара у попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.

У березні 2013 року середня ціна «кошика» становила 106,41 долара за барель, у лютому 2013 року - 112,73 долара за барель, у січні - 109,29 долара за барель.

Зниження цін на нафту відбулося на тлі падіння фондових індексів у США, викликаних реакцією на вибухи в Бостоні і слабкими показниками зростання китайської економіки в першому кварталі.

У 2012 році середня ціна «кошика» становила 109,74 долара за барель.

У 2011 році середня ціна бареля нафти ОПЕК становила 107,46 долара, в 2010 році - 77,45 долара.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

Ціна "корзини" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Довідка УНІАН. Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку 13 країн, що входять в ОПЕК, припадає більше третини видобутої в усьому світі нафти, тобто більше 32 млн барелів на день. Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою засновника BP Capital Буна Пікенса, становить 87 млн ​​барелів на день.

В ОПЕК входять Алжир, Ангола, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела. У цих країнах зосереджено близько 67% світових розвіданих запасів нафти.