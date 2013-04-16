У 2012 році чистий прибуток знизився не тільки у «Газпрому», підкреслює Язєв

За підсумками 2012 року чистий прибуток знизився у багатьох нафтогазових компаній, а не тільки у російського газового монополіста «Газпрому».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це повідомив сьогодні під час 6-ї Сировинної конференції російсько-німецького сировинного форуму «Російсько-німецьке сировинне співробітництво - сталий розвиток» співголова форуму з російського боку, президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Найбільші нафтогазові компанії Exen Mobil, Shell, «Газпром», Petro China показали зниження чистого прибутку в 2012 році порівняно з 2011 роком. Помітно опустилися показники їх європейських дивізіонів. У Exenmobil - на 44%, у «Газпрому» - на 37%, у RWE - майже на 28%, у Shell - на 22%, У ВР, Total та інших картина не краща, але поговорити люблять саме про «Газпром», - сказав В.Язєв.

Також він зазначив, що за вказаний період «провалився» ринок скрапленого природного газу, причому на найбільш спотовому сегменті у Великобританії поставки скоротилися на 44%. Загальне споживання газу в Європі знизилося на 2%, поставки скрапленого природного газу (СПГ) - на 28%, додав він.

Крім того, В.Язєв зазначив, що видобуток сланцевого газу в Європі залишається під питанням, оскільки розвідувальні роботи не дали масштабних позитивних результатів.

Він також додав, що в Європі знову стало привабливим для електроенергетики кам'яне вугілля і перспективи цього виду палива не можна скидати з рахунків в умовах підвищення екологічності вугільних технологій.

«Думаю, не можна вважати, що лідери нафтогазовидобутку працювали в 2012 році погано. Вони працювали дуже добре, активно займалися геологорозвідкою, будували нові об'єкти інфраструктури. Підсумок 2012 року ще й результат корекції показників щодо 2011 року, який для них був аномально прибутковим. У «Газпрому» зростання у 2011 році становило 141%», - сказав В.Язєв.

Він також зазначив, що ринок СПГ зробив акцент на ринок країн Азіатсько-тихоокеанського регіону, оскільки там вищі ціни, що призвело до загострення конкуренції, особливо з урахуванням перспективи збільшення виробництва СПГ в Австралії і Океанії. Також на ринку очікують появу СПГ зі США та Канади.

Водночас президент Російського газового товариства підкреслив, що в США дуже обережні в цьому питанні, оскільки платою за вихід на експорт СПГ стане зниження промислового зростання в країні. У США діє закон від 1938 року, який забороняє експорт газу, і видача ліцензії на експорт - дуже складний процес, додав він.

За словами В.Язєва, з 40 заявок задоволені тільки дві.

«Вони (США - УНІАН) штучно стримують ціни на енергоносії, на газ, зокрема, для того, щоб економіка могла динамічно розвиватися. Тому нова хвиля кризи меншою мірою торкнеться Америки», - сказав він.

Нагадаємо, "Газпром" у 2012 році скоротив чистий прибуток на 37% - до 556,340 млрд рублів порівняно з 882,121 млрд рублів за 2011 рік.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого капіталізація «Газпрому» досягла мінімального значення з липня 2009 року на Московській біржі, знизившись на 1,47% - до 104,7 млрд дол. (індекс MICEX знизився на 0,25%). Усього за рік газовий холдинг втратив майже 30% своєї ринкової вартості і виявився однією з найдешевших серед великих нафтогазових компаній у світі, підрахували аналітики UBS.