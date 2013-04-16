У Севастополі відновлено енергопостачання

У Севастополі відкриття чергової сесії міськради, заплановане на 9.30, у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії відбулося майже на 2,5 години пізніше – об 11.50.

Як передає кореспондент УНІАН, о 9.30 депутати вже були у залі засідань, голова міськради вітав колег, у яких у період між сесіями був день народження, але відкрити сесію не встигли. Було ухвалено рішення перенести її відкриття на 11.30.

Приблизно об 11.30 у будівлі міськради, як і майже в усьому місті, було відновлено електропостачання, а за кілька хвилин сесія була оголошена відкритою.

Як очікується, сесія розгляне зміни до міського бюджету, до програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, обговорить на предмет затвердження комплексну регіональну програму житлового будівництва, а також програму з розвитку малого і середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, близько 9.30 практично весь Севастополь через аварійне відключення двох ліній 330 кВт у Кримській енергосистемі залишився без електропостачання. Водночас у Нахімовському районі міста електрика частково подавалася, а саме - в Інкермані і на Північній стороні. Крім того, всі великі міські лікарні і пологові будинки живили дизель-генераторами. Практично не припиняв роботу головний, 3-й гідровузол КП «Севміськводоканал».