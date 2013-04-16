В Україні продажі бензинів через мережу АЗС в березні збільшилися на 10% - до 226 тис. тонн

Продаж населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в березні 2013 року збільшився на 10,1% - до 226 тис. тонн порівняно з 205,3 тис. тонн у лютому, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, продажі дизельного палива населенню через мережу АЗС в березні цього року збільшилися порівняно з лютим на 9,7% - до 145,6 тис. тонн з 132,7 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, Україна в березні 2013 року збільшила імпорт нафти порівняно з лютим на 36% - до 31,637 млн дол. з 23,338 млн дол.

У січні-березні 2013 року, Україна імпортувала 1,241 млн тонн нафтопродуктів, у грошовому виразі - на суму 1,266 млрд дол.

Найбільшими імпортерами нафтопродуктів до України за перші три місяці 2013 року стали Білорусь - 584,081 млн дол., Російська Федерація - 298,825 млн дол. і Литва - 153,885 млн дол.