Німеччина зберігає інтерес до модернізації ГТС України - німецький експерт

Німеччина зберігає інтерес до модернізації газотранспортної системи України, незважаючи на запуск двох гілок газопроводу «Північний потік».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Райнер Лінднер під час 6-ї Сировинної конференції російсько-німецького сировинного форуму «Російсько-німецьке сировинне співробітництво - сталий розвиток».

«Обсяг, який можна поставити через Україну, набагато більший, ніж по «Північному потоку» або «Південному потоку». Тут дійсно варто думати над тим, як можна реалізувати модернізацію цієї газової інфраструктури», - сказав Лінднер.

Він додав, що йдеться про модернізацію компресорних станцій і самих газопроводів.

На його думку, на це треба 5-6 млрд євро, що набагато дешевше за будівництво «Південного потоку», притому що обсяги транзиту неспівмірні.

За словами Лінднера, модернізація ГТС України вже розпочалася за участю німецьких компаній і в місті Бар (Вінницька обл.) планується модернізувати першу компресорну станцію.

Він підтвердив, що німецький бізнес хотів би взяти участь в модернізації інфраструктурних проектів в Україні та Росії.

«Що стосується «Ямал-2», йдеться про реалізацію другого потоку через Білорусь. Тут, звичайно, присутній політичний елемент і питання стоїть якраз як обійти Україну», - сказав Лінднер.

Він підкреслив, що важливо, щоб врешті-решт реалізовувалися найрозумніші з погляду витрат проекти. За його словами, «Північний потік» є якраз таким проектом, хоча питання про розширення цього газопроводу досі не вирішене.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з делегацією німецького концерну Ferrostaal, яка з літа 2012 року бере участь у модернізації ГТС, подякував Німеччині за підтримку модернізації української газотранспортної системи.

2 липня 2012 року НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації обладнання магістрального газопроводу «Союз». Документом передбачається модернізація обладнання на газокомпресорній станції «Бар» (Вінницька обл.) магістрального газопроводу «Союз».

Метою даного проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні устаткування і підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

11 грудня 2012 року «Укртрансгаз» і Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії в розмірі 53,5 млн євро для модернізації компресорної станції "Бар" газопроводу «Союз».

Компресорна станція "Бар" газопроводу "Союз" була введена в експлуатацію в 1979 році, має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.