Янукович доручив Вілкулу розробити програму ефективного споживання енергії в ЖКГ

Президент України Віктор Янукович доручив віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу розробити комплексну програму ефективного споживання енергії в комунальній сфері та у виробництві.

Як повідомляє прес-служба Президента України, відповідне доручення глава держави дав після відвідування ТОВ «Вин-Пелета» у Вінницькій області.

«Ми її розглянемо, затвердимо. Необхідно спрямувати кошти, і спільно з вами будемо її розвивати», - сказав В.Янукович.

Глава держави зазначив, що до реалізації цієї програми мають бути залучені Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Смарт-холдинг" (м. Київ) в смт. Сурбит Липовецького району Вінницької області 24 жовтня ввела в експлуатацію першу чергу заводу "Вин-Пелета" з виготовлення паливних пелет з аграрної сировини (солома). Потужність першої черги заводу становить 75 тис. тонн пелет на рік, проектна потужність заводу 150 тис. тонн пелет щорічно.

Другу чергу планується завершити в 2014 році.

Усього «Смарт-холдинг» має намір інвестувати в будівництво заводу 26 млн євро.

Завод розташований на площі 9,5 га.

Компанія має намір на території області побудувати ще один такий завод, а всього по Україні 10.

"Смарт-холдинг" одна з найпотужніших інвестиційних груп, яка працює в металургійному та нафтогазовому комплексах, суднобудуванні та сільському господарстві.

Інвестиційна діяльність "Смарт-холдингу" побудована на інвестиціях як України, так і країн СНД і Східної Європи.