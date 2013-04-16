Енергопостачальним компаніям скоротили розмір компенсацій різниці в тарифах

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), скоротила енергопостачальним компаніям розмір компенсацій втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам у квітні на 100 млн грн - до 3 млрд грн з 3,1 млрд грн.

Про це йдеться в постанові НКРЕ № 400 від 10 квітня 2013 року.

Згідно з документом, найбільші компенсації з державного бюджету отримають в квітні «ДТЕК Донецьобленерго» - 255,566 млн грн, «ДТЕК Дніпрообленерго» - 239,774 млн грн, «Київенерго» - 166,911 млн грн, «АЕС Київобленерго» - 153,625 млн грн, «ДТЕК Крименерго» - 147,564 млн грн, «Луганське енергетичне об'єднання» - 149,548 млн грн, «Одесаобленерго» - 202,981 млн грн, «Харківобленерго» - 171,422 млн грн.

Довідка УНІАН. Різниця в тарифах для населення між фіксованим та розрахунковим рівнями покривається всіма іншими непобутовими споживачами, зокрема бюджетними організаціями, сільськогосподарськими споживачами-виробниками, транспортом, промисловими споживачами і т.д. У зв'язку з цим роздрібні тарифи на електричну енергію для непобутових споживачів України є фактично завищеними приблизно на 22%, внаслідок чого постійно збільшується кінцева ціна на всі їх товари та послуги, в яких питома вага електроенергії займає значну частку.