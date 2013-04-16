ВР прийняла за основу законопроект щодо митного оформлення радіоактивних матеріалів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо митного оформлення радіоактивних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 319 депутатів із 371, зареєстрованого у сесійній залі.

Документом пропонується статтю 59 Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» доповнити нормою щодо здійснення митного оформлення радіоактивних матеріалів за умови подання декларантом дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, виданого органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Отже, статтю 59 Закону “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” пропонується доповнити частиною такого змісту: “Пропуск радіоактивних матеріалів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюється митними органами за наявності отриманого з використанням засобів інформаційних технологій дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення”.