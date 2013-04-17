Нафта торгується різноспрямовано на даних щодо запасів і новинах від МВФ

Світові ціни на нафту в середу демонструють різноспрямовану динаміку на тлі даних щодо запасів від Американського інституту нафти (API), а також погіршення прогнозів МВФ щодо розвитку світової економіки, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil BR1 +0,43% до 9.26 мск підвищилася на 0,33 долара, або на 0,33%, - до 100,39 долара за барель. Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI WTI1 +0,06% зменшилася на 0,05 долара, або 0,03%, - до 88,66 долара за барель.

За даними Американського інституту нафти (API) за тиждень, що завершився 12 квітня, запаси "чорного золота" на гуртових складах США вперше за чотири тижні знизилися на 6,7 мільйона барелів. При цьому аналітики, опитані агентством Bloomberg, очікували зростання показника на 1,5 мільйона барелів - до найвищого з липня 1990 рівня в 390,4 мільйона барелів. У середу свою оцінку за запасами надасть Міненерго США.

Водночас, у вівторок МВФ переглянув свою оцінку з економічного розвитку у світі та окремих регіонах. В результаті, фонд знизив свої прогнози щодо світового ВВП в поточному році на 0,2 процентних пункту - до 3,3%. Більш песимістичний є прогноз фонду щодо зростання економіки двох найбільших споживача нафти - США і КНР. Зокрема, прогноз зростання американської економіки на поточний рік знижений до 1,9% з 2,1%, ВВП Китаю зросте на 8% проти січневої оцінки в 8,2%.