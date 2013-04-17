Круглий стіл щодо створення газового консорціуму відбудеться 3 травня в Брюсселі

Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання щодо створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери, планується провести 3 травня в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький у середу на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Круглий стіл планується, і він відбудеться 3 травня в Брюсселі», - сказав міністр, відповідаючи на запитання УНІАН.

Е.Ставицький також уточнив, що головуватиме під час круглого столу буде він і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

За словами глави Міненерговугілля, на сьогодні вже розіслані запрошення потенційним учасникам круглого столу, зокрема «Газпрому». «Розіслані запрошення всім провідним компаніям, зокрема й «Газпрому», для того, щоб обговорити питання щодо модернізації ГТС. Я б сказав навіть про вплив України і побудову східноєвропейського хаба на території України саме за безпосередньою участю наших комунікацій - ГТС і сховищ», - зазначив міністр.

Він також повідомив, що на сьогодні питання про формат створення консорціуму продовжує обговорюватися як з європейською, так і з російською сторонами.

«Ми ведемо переговори як з нашими російськими колегами, так і з європейськими для того, щоб знайти ту модель, яка забезпечить насамперед гарантований транзит для Європи, який ми забезпечуємо зараз, і в другу чергу - безпосередня участь України в усіх процесах, пов'язаних із транзитами», - сказав Е.Ставицький.

Нагадаємо, наприкінці березня Е.Ставицький заявив, що питання створення газотранспортного консорціуму буде вирішено під час проведення круглого столу за кілька тижнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

14 березня Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. До того ж він наголосив, що на сьогодні питання щодо модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротший термін.

22 березня президент Російського газового товариства Валерій Язєв зазначив, що Україна загнала переговори зі створення двостороннього газового консорціуму в глухий кут.

«Тема консорціуму закрита Україною. Україна не хоче йти на створення двостороннього консорціуму. Ми не можемо без кінця стояти біля дверей і стукати з проханнями пустити нас до консорціуму», - сказав В.Язєв.

6 квітня Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив в інтерв'ю журналістам у Києві, що пов'язує зниження активності українсько-російських переговорів щодо створення газотранспортного консорціуму з блокуванням роботи Верховної Ради.

На його думку, Україна повинна внести зміни до п'яти законів, а також внести "деякі корективи у свої міжнародні зобов'язання" щодо створення консорціуму.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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