Поставки газу до України з Росії та Європи здійснюють комерційні компанії – Ставицький

Поставки газу до України з Росії та Європи на сьогодні здійснюють комерційні компанії, які купують паливо в суб'єктів господарювання, зокрема у виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький в середу на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Як відомо, ми виконуємо повністю Хартію ЄС, частиною якої ми є. Зняли монополію на поставки природного газу до України, саме монополію, яка була раніше на НАК «Нафтогазі». На сьогодні ведуться поставки як з Європи, так і з Росії комерційними компаніями, які купують газ у цих суб'єктів», - сказав Е.Ставицький.

На уточнююче питання УНІАН про кількість таких комерційних компаній міністр відповів: «Усі комерційні групи, які хочуть поставляти газ, мають на це право».

Водночас, за словами міністра, в березні «Нафтогаз» придбав 200 млн кубометрів газу для здійснення транзиту до Європи.

Крім того, Е.Ставицький відзначив, що в Україні вже завершився опалювальний сезон і споживання газу різко знизилося. «У нас є час все переосмислити і підготуватися до майбутнього опалювального сезону. Маю на увазі як закупівлі газу на спотових ринках, так і переговори з нашими російськими колегами», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м. Одна з причин різкого скорочення закупівель - невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2013 року становила близько 406 дол. за 1 тис. куб. м.

У лютому ц.р. «Нафтогаз» придбав у «Газпрому» в натуральному вираженні близько 0,4 млрд куб. м газу, тоді як загалом до країни в лютому було імпортовано 2,251 млрд куб. м.

У квітні "Нафтогаз України" ще не купував російський газ, проте транзит здійснює в повному обсягу.