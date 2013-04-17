ООН підтримала претензії Литви до білоруської АЕС

Мінськ . ООН визнала обґрунтованими зауваження Литви на адресу Білорусі щодо білоруської АЕС, яка споруджується поблизу литовського кордону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявили в Комітеті з реалізації Конвенції про оцінку дії на навколишнє середовище в трансграничному контексті (Конвенція Еспо).

«У висновках Комітету сказано, що Білорусь порушила вимоги Конвенції Еспо з приводу інформування сусідньої держави, отримання іншою державою документів про оцінку дії на навколишнє середовище, щодо змісту документу, розгляду альтернатив планованої господарської діяльності й остаточного рішення про припустимість діяльності», - наголошується в прес-релізі міністра навколишнього середовища Литви Валянтінаса Мазуроніса.

Як повідомлялося, Білорусь у січні 2009 року почала підготовчі роботи з будівництва атомної електростанції біля Островца, за 50 км від литовської столиці. Проте Литву запросила взяти участь в оцінці дії на навколишнє середовище лише в серпні 2009 року.

До того ж Конвенція Еспо передбачає, що тільки після всіх процедур оцінки дії на навколишнє середовище і проведення публічних слухань можна почати будівельні роботи об'єкту, який матиме міждержавний вплив.

Литва звернулася зі скаргою до Комітету з імплементації Конвенції Еспо в червні 2011 року.

Довідка УНІАН. Конвенція Європейської економічної комісії ООН про оцінку дії на навколишнє середовище в трансграничному контексті була прийнята 25 лютого 1991 року в місті Еспо (Фінляндія) і набула чинності 10 вересня 1997 року.

Білорусь підписала конвенцію Еспо в 2005 році.

Атомна електрична станція в Білорусі будується на Островецькому майданчику в Гродненській області. Введення в експлуатацію першого блоку заплановано на листопад 2018 року, другого, – на липень 2020 року.