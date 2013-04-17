США в першому кварталі запустили понад 500 МВт сонячних електростанцій

Потужність нових сонячних електростанцій, підключених до енергосистеми США в першому кварталі 2013 року, досягла 537 МВт - удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року (264 МВт), причому вперше за всю історію всі електростанції, підключені протягом одного місяця (березня) виявилися сонячними.

Про це повідомляє міжнародний профільний інформаційний ресурс PV-Tech з посиланням на дані березневого звіту Федеральної комісії регулювання енергетики (FERC).

За даними регулятора, за перші три місяці поточного року до мережі було підключено 38 великих комерційних фотоелектричних установок, тоді як у січні-березні 2012 року - 61 установка, що свідчить про тенденцію переходу до будівництва більш великих електростанцій. Середня потужність установки минулого року становила 4,33 МВт, тоді як у нинішньому - 14,1 МВт.

"З 2008 року потужність сонячних електростанцій, що забезпечують енергією житлові будинки, підприємства та військові бази, збільшилася в 7 разів - з 1100 МВт до 7700 МВт. Як наголошується у звіті FERC, і прогнозують багато аналітиків, сонячна енергетика розвиватиметься і стане найбільшим новим джерелом енергії в країні протягом наступних чотирьох років", - прокоментував документ виконавчий директор Асоціації сонячної енергетики (SEIA) Рон Реш (Rhone Resch).

Комісія у звіті зазначила, що фотовольтаїка на цей момент демонструє найвищі темпи розвитку в порівнянні з іншими видами електрогенерації, що обумовлено падінням вартості обладнання для сонячних електростанцій. За даними SEIA, установки за останні два роки подешевшали майже на 40%, що зробило їх привабливішими.

"У 2012 році в США було запущено більше фотоелектричних потужностей, ніж сумарно за попередні три роки. Дані FERC підтверджують наш прогноз, що сонячна енергетика продовжить зростання і в 2013 році забезпечить введення 5200 МВт нових генеруючих потужностей. Сталий розвиток сонячної енергетики дозволяє створювати тисячі робочих місць і забезпечувати чистою доступною електроенергією більше домогосподарств, комерційних підприємств і військових, ніж будь-коли раніше", - зазначив Р.Реш.

Як повідомлялося, з 2011 року в Криму працює одна з найбільших у світі фотоелектричних установок - парк "Перово" потужністю понад 105 МВт. Всього встановлена ​​потужність комерційних сонячних електростанцій в Україні в 2012 році збільшилася вдвічі - до 371,6 МВт. Станом на початок квітня в країні працюють 43 сонячні електростанції.

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