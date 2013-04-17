Ставицький каже, що європейські країни зацікавлені в українських СПГ

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що низка європейських країн зацікавлені у використанні українських підземних сховищ природного газу (СПГ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу, 17 квітня, на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Ми вже одержали не тільки від Польщі зацікавленість у наших сховищах. У нас ведуться переговори з Італією, Німеччиною й Угорщиною», - сказав міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, за інформацією заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадима Чупруна, Україна пропонує іноземним компаніям зберігання газу у своїх підземних сховищах за цінами, у декілька разів нижчими за європейські.

«Тариф на зберігання газу для нерезидентів України буде у декілька разів нижчий, ніж у провідних європейських компаній”, - сказав В.Чупрун наприкінці лютого.

Також заступник голови правління «Нафтобазу» відзначив, що митні умови зберігання газу в підземних сховищах на сьогодні доволі демократичні і привабливі для європейських компаній. «На сьогодні є всі можливості для інтеграції підземних сховищ газу України в європейську систему газопостачання», - наголосив В.Чупрун.

Довідка УНІАН. Запаси природного газу в підземних сховищах (СПГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше від показника на 1 березня 2013 року.

Дочірню компанію НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створено з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. ПСГ є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.