Азаров: монополісти газового сектора втратили відчуття реальності

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає завищеними тарифи на підключення споживачів до газових мереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у середу під час засідання Кабінету Міністрів.

«Мене турбує, чому ціна така висока. На кого вона розрахована, на громадян Люксембурга? Так, у Києві в селі Троєщина, насправді, не тільки там, за банальну заміну котла, наприклад найбільш економічного, «Київгаз» вимагає 300 грн за розробку технічних умов, 2500 грн за розробку проекту, 7 тис. грн за введення в експлуатацію, і все це без вартості матеріалів і робіт. При цьому люди платять від 5 до 16 тис. грн, як домовляться. А за підключення в Києві інколи вимагають десятки тисяч доларів», - сказав М.Азаров.

До того ж прем'єр нагадав, що 26 березня 2013 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, своєю постановою №291 визначила ставки плати за стандартне під'єднання до газових мереж на поточний рік.

«Плата коливається від 6800 грн до 10 тис. грн. Наголошую, це кінцева гранична ціна з вартістю матеріалів і робіт. З цієї миті ніхто не може вимагати від споживача платити більше, але очевидно, що проблема гостріша, ніж формальне регулювання ринку», - наголосив М.Азаров.

За його словами, «монополісти газового сектору втратили відчуття реальності».

«Безперечно, це зловживання, і відповідальні за нього особи мають понести покарання. Необхідно заборонити діяльність посередників, виключити корупційні послуги, ввести єдине вікно підключення і встановити жорсткі терміни розгляду звернень людей. Вимагаю впровадити гарячу лінію для звернення громадян щодо зловживань на газовому ринку», - наголосив М.Азаров.

Також прем'єр-міністр доручив негайно розглянути питання порушення прав споживачів на газовому ринку віце-прем'єр-міністрові Юрію Бойку, міністрові енергетики і вугільної промисловості Едуарду Ставицькому, голові НКРЕ Сергію Титенку й Антимонопольному комітетові України.