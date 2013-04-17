«Укртрансгаз» заплатить «Нафтогазу» 6 млрд грн за газ для власних потреб

Оператор вітчизняної газотранспортної системи «Укртрансгаз» заплатить своїй материнській компанії «Нафтогаз України» 6,013 млрд грн за природний газ для забезпечення своїх виробничо-технологічних потреб.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Укртрансгаз» планує придбати на ці цілі 1,4 млрд куб. м газу.

Отже, для компанії цей газ обійдеться приблизно в 536 дол. за 1 тис. куб. м. Місце постачання – підземні сховища компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року «Укртрансгаз» придбав у маловідомої приватної компанії «Лідергаз» (Київ) 570 млн куб. м природного газу для власних потреб на суму 2,407 млрд грн.

Наприкінці березня 2013 року НАК «Нафтогаз України» подала позов до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з компанії «Укртрансгаз» 5,145 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».