Україна в 1-му кварталі скоротила видобуток газу до 5 млрд кубометрів

Видобуток природного газу в Україні у січні-березні 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 2% - до 5 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в березні 2013 року щодо попереднього місяця збільшився на 13% - до 1,7 млрд куб. м.

Газового конденсату за три місяці 2013 року видобуто 228 тис. тонн - на 8,8% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» у першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить понад 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.