Підвищення безпеки має найвищий пріоритет у роботі АЕС - «Енергоатом»

Національна акціонерна енергетична компанія «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, заявляє, що сьогодні підвищення безпеки має найвищий пріоритет у роботі атомних електростанцій України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Енергоатому», про це сказав перший віце-президент - технічний директор ДП НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков, виступаючи сьогодні під час парламентських слухань про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

За його словами, питання безпеки українських АЕС постійно контролюється не тільки вітчизняними, а й міжнародними експертами.

«Згідно з «Меморандумом між Україною та Європейським Союзом про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі» в рамках спільного проекту ЄК-МАГАТЕ-Україна проведено оцінку відповідності безпеки українських АЕС чинним стандартам МАГАТЕ за чотирма напрямками (проектна безпека АЕС, експлуатаційна безпека АЕС, поводження з радіоактивними відходами та виведення АЕС з експлуатації, регуляторні питання)», - сказав він.

О.Шавлаков також зазначив, що в усіх чотирьох сферах перевірки було підтверджено відповідність більшості вимог МАГАТЕ з безпеки. Експерти МАГАТЕ визнали, що стосовно всіх виявлених невідповідностей ведеться результативна робота з їх усунення на всіх енергоблоках АЕС України в рамках діючих програм з підвищення безпеки.

«Сьогодні заходи з підвищення рівня безпеки здійснюються відповідно до «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 №1270», - повідомив О.Шавлаков.

За його словами, до неї увійшли заходи, розроблені за результатами виконаних аналізів безпеки, а також заходи, які реалізуються з метою приведення стану енергоблоків у відповідність з новими вимогами норм, правил і стандартів, рекомендаціями експертів МАГАТЕ та інших міжнародних організацій.

Після аварії на АЕС «Фукусіма Даїчі», за словами О.Шавлакова, в Комплексну програму включено додаткові заходи за результатами поглибленої переоцінки ядерної безпеки українських АЕС («стрес-тестів») і додаткові протипожежні заходи.

«Реалізація заходів з підвищення безпеки є невід'ємною умовою продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС. Продовження термінів експлуатації енергоблоків вимагає значного внеску фінансових і людських ресурсів. З 2013 по 2019 роки необхідно продовжити термін експлуатації 10 енергоблоків АЕС, до того ж, у 2014, 2016, 2017 і 2019 роках по 2 енергоблоки одночасно», - підкреслив О.Шавлаков під час виступу.

Він також додав, що сьогодні роботи з продовження термінів експлуатації виконуються на енергоблоках №1 і №2 Південно-Української АЕС, а також №1 і №2 Запорізької АЕС. Першочерговими з вищим рівнем пріоритетності є заходи на енергоблоці №1 Південно-Української АЕС.

«Керівництво компанії усвідомлює рівень своєї відповідальності щодо забезпечення безперебійної і надійної роботи всіх атомних електростанцій, що входять до складу ДП НАЕК «Енергоатом», і зробить все необхідне для забезпечення безпеки ввірених їй енергетичних об'єктів», - зазначив О.Шавлаков.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створена в жовтні 1996 р. Компанія є оператором усіх діючих атомних електростанцій України. Її основна мета - збільшення виробництва електроенергії та коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації.