Україна в 1-му кварталі скоротила виробництво електроенергії майже на 5%

Виробництво електроенергії в Україні за січень-березень 2013 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4,9% - до 52,7 млрд кВт/год, повідомила Державна служба статистики України.

Водночас виробництво електроенергії в березні порівняно з лютим зросло на 8,8% - до 17,8 млрд кВт/год, а порівняно з березнем 2012 року - впало на 1%.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії становить близько 50%, за 1-й квартал 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили виробництво електроенергії на 1,3% - до 23,2 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 10% - до 25,6 млрд кВт/год, гідроелектростанції наростили обсяг генерації на 50,4%, до 3,6 млрд кВт/год.

Вітрові і сонячні електростанції за три місяці 2013 року збільшили вироблення електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого року на 30,8% - до 0,2 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні за січень-лютий 2013 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 6,9% - до 34,8 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Україні у 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 2,2% - до 198 млрд кВт/год.