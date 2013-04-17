Україна у 1-му кварталі скоротила первинну переробку нафти на 54,7%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-березні 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 0,7 млн ​​тонн, що на 54,7% менше показника аналогічного періоду 2012 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ в березні 2013 року збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 14,6% - до 0,3 млн тонн.

Виробництво бензину моторного в країні за перші три місяці 2013 скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 56,2% - до 274 тис. тонн, виробництво дизельного палива для транспорту знизилося на 54,5% - до 225 тис. тонн, а мазуту - на 66,4%, до 141 тис. тонн.

Як повідомляв раніше УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості, Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) в 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн тонн, що на 50,8% менше показника 2011 року.

Продажі населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в березні 2013 року збільшилися на 10,1% - до 226 тис. тонн порівняно з 205,3 тис. тонн у лютому.

Продажі дизельного палива населенню через мережу АЗС в березні цього року збільшилися порівняно з лютим на 9,7% - до 145,6 тис. тонн з 132,7 тис. тонн.

В Україні знаходяться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

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