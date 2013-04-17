«С.Енерджі-Севастополь» почала будівництво сонячної електростанції

Компанія «С.Енерджі-Севастополь» почала здійснення проекту з будівництва сонячної електростанції в Севастополі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в «С.Енерджі-Севастополь», яка виступає інвестором проекту, зокрема, від Севастопольської міської державної адміністрації отримано ордер на проведення підготовчих робіт до будівництва станції.

За даними компанії, загальний обсяг інвестицій у будівництво об'єкта та пусконалагоджувальні роботи становитиме понад 80 млн грн.

Зараз йде підготовка до будівництва першої черги електростанції встановленою пікової електричної потужністю 2,2 МВт на земельній ділянці площею 5,3 га за адресою: Севастополь, вул. Богданова, 74. Очікується, що будівництво першої черги електростанції займе близько 10 місяців.

У «С.Енерджі-Севастополь» відзначають, що даний проект стане значним внеском у вирішення гострої на сьогодні проблеми стабільного електропостачання Севастополя.

Довідка. Севастопольська сонячна електростанція, яку мають намір побудувати, відноситься до фотоелектричних станцій (ФЕС), що одержали в світі широкого поширення серед сонячних станцій, призначених для виробництва електроенергії.

Електроенергія, що виробляється буде продаватися Державному підприємству «Енергоринок», видача потужності здійснюється в існуючі електричні мережі ПАТ «ЕК «Севастопольенерго».