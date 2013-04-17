Видобуток нафти в Україні за 1-й квартал знизився на 8,8%

Видобуток нафти в Україні в січні-березні 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 8,8% - до 538 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток нафти в країні у березні 2013 р. порівняно з попереднім місяцем збільшився на 12,3% - до 187 тис. тонн, а порівняно з аналогічним періодом 2012 року впав на 3,7%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 2,293 млн тонн.

Україна в 2012 році скоротила імпорт нафти в грошовому виразі на 71,1% порівняно з 2011 роком - до 1,236 млрд дол.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є "дочки" НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.