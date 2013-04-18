Нафта дешевшає на побоюваннях щодо зниження попиту в США

Світові ціни на нафту в четвер продовжують падати на тлі побоювань інвесторів щодо зниження попиту на паливо в США за зростання видобутку нафти, свідчать дані торгів, повідомляє Bloomberg.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 10.11 мск знизилася на 0,46 долара, або на 0,34%, - до 97,39 долара за барель. Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,28 долара, або 0,16%, - до 86,55 долара за барель.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що за тиждень, який завершився 12 квітня, щоденний обсяг споживання бензину в США знизився на 1,2% - до 8,38 мільйона барелів на день. Попит на дистиляти скоротився на 5,9% - до 3,63 мільйона барелів на день.

При цьому виробництво нафти в країні зросло до 7,2 мільйона барелів - максимального рівня з липня 1992 року.