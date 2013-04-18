Опалювальний сезон в Україні завершиться до кінця тижня

Опалювальний сезон у всіх регіонах України завершиться до кінця поточного тижня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За словами глави Мінрегіону Геннадія Темника, у багатьох населених пунктах країни опалювальний період вже завершено за рішенням виконавчих органів місцевих рад та місцевих держадміністрацій.

«На сьогодні в 19 регіонах теплопостачання припинено повністю. В інших областях відбувається поетапне припинення подачі теплоносія до об'єктів соціально-культурної сфери та житлового фонду. До кінця цього тижня опалювальний період буде завершено в усіх регіонах», - сказав міністр.

Г.Темник зазначив, що в цілому опалювальний період проведено задовільно.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за період нинішнього опалювального сезону сталося близько 120 випадків пориву внутрішньобудинкових мереж.

10 квітня ц.р. у Мінрегіоні оцінювали можливість завершення опалювального сезону у всіх регіонах України приблизно через два тижні.