Гендиректором «Нафтогазвидобування» призначено директора "ДТЕК Нафтогаз"

Генеральним директором найбільшої в Україні приватної газовидобувної компанії «Нафтогазвидобування» призначено директора "ДТЕК Нафтогаз" Ігоря Щурова, повідомила прес-служба ДТЕК.

Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято акціонерами компанії «Нафтогазвидобування» на загальних зборах 17 квітня.

"Основними завданнями І.Щурова стануть формування та реалізація нової інвестиційної програми «Нафтогазвидобування», забезпечення стабільного зростання виробництва, впровадження сучасних стандартів прозорого корпоративного управління, прийнятих у ДТЕК", - сказано в повідомленні.

«Розвиток нафтогазового напряму принципово важливо для забезпечення енергетичної безпеки та стабільного розвитку України. Професійний менеджмент у цій галузі - обов`язкова умова успіху. Ігор Щуров - один з найсильніших професіоналів у реалізації великих нафтогазових проектів. Ми впевнені, що його перехід в «Нафтогазвидобування» зробить роботу найбільшої приватної газової компанії України більш ефективною. У «ДТЕК Нафтогаз» залишається досвідчена команда експертів, здатна втілити вже запущені проекти», - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

У повідомленні також наголошується, що в цей момент ДТЕК досяг угоди про придбання пакета акцій ПрАТ «Нафтогазвидобування» у поточних акціонерів товариства, а СКМ ухвалила рішення перепоступитися 25% акцій ПрАТ «Нафтогазвидобування» ДТЕК. Завершення операції між ДТЕК та акціонерами ПрАТ «Нафтогазвидобування» відбудеться після отримання дозволу Антимонопольного комітету України, в результаті чого ДТЕК стане власником контрольного пакета акцій.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку березня 2013 року компанія СКМ, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову, досягла принципової домовленості про купівлю 25%-ного пакету акцій ПрАТ «Нафтогазвидобування».

Компанія "Нафтогазвидобування" - приватне підприємство, яке добуває газ в Україні. За інформацією українських ЗМІ, великими акціонерами підприємства є народні депутати Нестор Шуфрич та Микола Рудьковський, що представляють Партію регіонів. Відомо також, що в 2012 р. компанія видобула 645,227 млн куб. м газу, що на 16.6% менше, ніж у 2011 р.

Ігор Щуров був призначений директором «ДТЕК Нафтогаз» у вересні 2011 року. До приходу в компанію І.Щуров обіймав посаду генерального директора нафтогазовидобувної компанії «Новатек-Таркосаленафтогаз». У 1998 році Щуров закінчив Самарський державний технічний університет за спеціальністю «розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ», у 2000 році - Самарську державну економічну академію за спеціальністю «фінанси і кредит». Кандидат технічних наук, у 2005 році Російською академією природознавства йому присвоєно вчене звання професора.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».