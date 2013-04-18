Старобешівську ТЕС реконструюють за 720 млн грн

Кабінет Міністрів України затвердив техніко-економічне обгрунтування модернізації енергоблоку №12 Старобешівської теплоелектростанції, що входить до складу державної енергопостачальної компанії «Донбасенерго», загальною вартістю 719,971 млн грн.

Відповідне рішення закріплено урядовим розпорядженням №243 від 17 квітня ц.р.

Згідно з документом, на будівельно-монтажні роботи планується направити 121,475 млн грн, на устаткування – 450,939 млн грн, на інші витрати – 147,557 млн грн.

Також у документі зазначається, що в результаті запланованої на 24 місяці реконструкції енергоблоку його встановлена електрична потужність збільшиться до 210 МВт із 200 МВт.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2013 року Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» передала 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній – «Донбасенерго» у власність Фонду державного майна для приватизації.

У лютому 2013 року Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній – «Донбасенерго».

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

У 2012 році «Донбасенерго», за попередніми даними, отримала за міжнародними стандартами фінансової звітності чистий прибуток у розмірі 30,975 млн грн проти 27,53 млн грн чистого збитку роком раніше.