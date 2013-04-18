Самозабезпечення газом власного видобутку є частиною стратегії бізнесу ДТЕК - експерт

Самозабезпечення газом власного видобутку є частиною стратегії бізнесу найбільшого приватного енергетичного холдингу ДТЕК.

Таку думку висловив директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар, коментуючи рішення ДТЕК придбати контрольний пакет акцій компанії «Нафтогазвидобування».

«Придбання компанією ДТЕК нафтогазових активів, зокрема «Нафтогазвидобування», є корпоративною стратегією всієї фінансово-промислової групи СКМ. Приціл на нафтогазовий сектор був узятий ще кілька років тому, коли в структурі ДТЕК була створена компанія «ДТЕК Нафтогаз», - сказав М.Гончар.

На його думку, з погляду корпоративної логіки, придбання «Нафтогазвидобування» має сенс, оскільки та ж металургійна галузь групи СКМ потребує газу, а не тільки в коксівному вугіллі.

«Тому, виходячи із стратегічних намірів, очевидно, що було прийнято рішення розвивати нафтогазовий напрямок. Невипадково раніше ДТЕК виявляв інтерес до участі з розробки Прикерченського нафтогазового родовища Чорного моря. Але це справа не настільки близького майбутнього, а придбання «Нафтогазвидобування» дозволить ДТЕК принести певний позитивний ефект вже зараз», - зазначив М.Гончар.

Експерт також вважає, що колишній директор «ДТЕК Нафтогаз» Ігор Щуров допоможе інтегрувати новий газовий актив у вертикально-інтегрований бізнес ДТЕК і групи СКМ загалом.

«І хоча порівняно із загальним видобутком газу в Україні в обсязі понад 20 млрд кубометрів на рік це невеликі обсяги, але на тлі недержавних газодобувачів компанія «Нафтогазвидобування» виглядає добре, - сказав М.Гончар.

"Думаю, що за певних капіталовкладень, а ДТЕК має серйозні засоби, через кілька років «Нафтогазвидобування» зможе наростити видобуток газу», - наголосив експерт.

Нагадаємо, сьогодні ДТЕК повідомив, що І.Щуров переходить на позицію генерального директора «Нафтогазвидобування». Таке рішення прийнято акціонерами компанії «Нафтогазвидобування» на загальних зборах 17 квітня.

«Нафтогазвидобування» - найбільший добувач газу серед приватних компаній. Видобуває близько 800 млн кубометрів газу на рік.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта« Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.