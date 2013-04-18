Ситуація на ринку вугілля поліпшиться не раніше третього кварталу - експерт

Баланс на ринку вугілля України може відновитися не раніше третього кварталу 2013 року і лише після того, як істотно знизяться обсяги видобутку, прогнозують експерти інвестиційної компанії "Інвестиційний Капітал Україна".

«Мляве зростання української економіки позбавляє вітчизняне споживання електроенергії найпотужнішої рушійної сили, а ключові експортні ринки як і раніше залишаються слабкими», - цитує прес-служба компанії фінаналітика гірничо-металургійного сектора Олександра Мартиненка.

«Очікуваний нами в 2013 році приріст споживання 2,5-3,5 млн тонн енергетичного вугілля недостатній для того, щоб ліквідувати накопичені запаси на складах, не кажучи вже про ризик їх подальшого зростання. Тому зниження обсягів пропозиції стає ключовим чинником відновлення балансу ринку», - зазначив він.

«Проте досі неясно, наскільки істотно знизиться видобуток. Все залежить від готовності ключових гравців ринку піти на взаємні скорочення обсягів виробництва, - сказав О. Мартиненко. - Існують також такі серйозні перешкоди нормалізації ринку, як підтримка державою збиткового видобутку вугілля та значні обсяги нелегального видобутку».

У компанії "Інвестиційний Капітал Україна" вважають, що хоча введення квот на ввезення коксівного вугілля може тимчасово полегшити становище українських шахт, воно не в змозі переломити тренд зниження споживання вітчизняного низькоякісного коксівного вугілля, оскільки дедалі більше меткомбінатів переходитимуть на більш ефективну технологію пиловугільного вдування.

Як повідомляв УНІАН, за даними Профспілки працівників вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в січні-березні 2013 року скоротили видобуток вугілля на 5,7% - до 20,824 млн тонн з 22,088 млн тонн за аналогічний період 2012 року.

У 2012 році вугледобувні підприємства України збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

Президент України Віктор Янукович 1 березня 2013 року під час прес-конференції заявив, що для забезпечення паливного балансу країни Україні необхідно щорічно видобувати 100-105 млн тонн вугілля.

За останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.