США готові допомагати Україні в організації видобутку сланцевого газу - посол

Сполучені Штати Америки готові допомагати Україні в організації видобутку сланцевого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США в Україні Джон Теффт під час свого виступу на VІ Київському безпековому форумі “Безпека у небезпечному світі”, який організований фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”.

“Ми намагаємось зробити все можливе для того, щоб підтримати Україну у цій діяльності”, - сказав він.

На переконання посла, видобуток сланцевого газу може допомогти Україні стати енергетично незалежною і самодостатньою країною. Він зазначив, що для США видобуток сланцевого газу дозволяє створювати нові робочі місця, робити нижчими ціни на природний газ та електроенергію, а також збільшувати доходи до федерального і місцевого бюджетів.

“Сланцевий газ - це абсолютно, однозначно позитивна річ. Якщо все робити правильно, якщо є відповідні регулятивні норми, якщо є компанії, які дотримуються передових технологій, то це може стати однозначно позитивною річчю, як це було у США”, - додав він.

Дж.Теффт повідомив, що Україну вже відвідали три американські експерти в галузі законодавства для консультування питань видобутку сланцевого газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Кабінет Міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 затвердив умови конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП) щодо Юзівської (Донецька та Харківська області) та Олеської (Львівська область) вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

25 січня 2013 року в Давосі у присутності Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розділ продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Угода про розділ продукції з американською компанією Chevron з видобутку сланцевого газу на заході України може бути підписана до 1 червня 2013 року за умови позитивного рішення обласних рад, повідомив міністр екології Олег Проскуряков.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.) оцінюються в 4,054 млрд куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 млрд куб. м газу.

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