Нафта дорожчає в рамках корекції

Світові ціни на нафту в п'ятницю демонструють корекційне зростання після істотного зниження раніше, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil BR1 -0,22% до 9.27 мск зросла на 0,43 долара, або на 0,43%, - до 100,39 долара за барель. Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI WTI1 +0,05% піднялася на 0,42 долара, або на 0,48%, - до 88,08 долара за барель.

Індекс відносної сили для нафти WTI, який оцінює стрімкість зростання або падіння цін, опустився раніше на поточному тижні нижче 30 пунктів, що говорить про перепроданість ринку.

"Подорожчання нафти в п'ятницю виглядає як корекція після досягнення технічних рівнів підтримки. Водночас, показники по США все ще слабкі. Ми не можемо говорити про якісь зміни в попиті на сировину в США, поки немає істотних покращень в економічних показниках країни" , - сказав агентству Bloomberg аналітик Fat Prophets в Сіднеї Девід Леннокс.