Кіпрська компанія отримає опосередкований контроль над власником низки ТЕЦ

Антимонопольний комітет України схвалив отримання кіпрською компанією «Андрат Холдінгс Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр) опосередкованого контролю над підприємством "ТехНова" (м. Київ), яка є власником низки теплоелектроцентралей в Сумській, Чернігівській і Черкаській областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"Надано дозвіл компанії «Андрат Холдінгс Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр) на опосередковане придбання контролю над ТОВ «Фірма «ТехНова» (м. Київ)", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, приватна компанія «ТехНова» (м. Київ), яка орендує Сумську ТЕЦ, готова інвестувати в модернізацію цього об'єкта 80 мільйонів євро.

Сумська ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою близько 70% житла в місті. Встановлена ​​електрична потужність - 28 МВт, теплова потужність - 450 Гкал/год.

З 2000 року ТОВ «Фірма "ТехНова" орендує Чернігівську теплоелектроцентраль, що перебуває у комунальній власності. У 2012 році ТОВ "ТехНова" інвестувала 60-70 млн грн на модернізацію обладнання Чернігівської ТЕЦ.

Наприкінці січня 2013 року "ТехНова" придбала також 75% акцій ПАТ "Черкаське хімволокно", ключовим активом якого є Черкаська ТЕЦ.