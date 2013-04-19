В.о. гендиректора «Запоріжжяобленерго» призначено Сидельникова

З 19 квітня виконуючим обов'язки генерального директора енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго» призначено Віталія Сидельникова.

Про це повідомили УНІАН у керівництві запорізької енергокомпанії.

За словами співрозмовника агентства, в п'ятницю, 19 квітня, В.Сидельников взявся за виконання своїх службових обов'язків.

Генеральний директор «Запоріжжяобленерго» Віктор Носулько відповідно до протоколу НС ВАТ «Запоріжжяобленерго» пішов у щорічну відпустку до 25 червня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запоріжжяобленерго» енергопостачальна компанія, що забезпечує енергопостачання на території Запорізької області - постачання споживачам електроенергії за регульованими тарифами.

Контрольний пакет акцій ВАТ «Запоріжжяобленерго» - 60,25% акцій перебуває у державному управлінні - належить НАК «Енергетична компанія України».