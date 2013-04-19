Азаров запевняє, що Україна в 2013 році скоротила закупівлі російського газу у 8 разів

Прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що Україна у 2013 році скоротила закупівлі російського газу порівняно з минулим роком у 8 разів.

“У поточному році ми купили в “Газпрому” у 8 разів менше газу, ніж рік тому”, - сказав М.Азаров під час виступу у Верховній Раді.

Також прем'єр-міністр відзначив, що за 2012 рік Україна скоротила споживання імпортного газу на 12 млрд куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН,Україна у січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

За даними Державної митної служби, Україна у січні-березні 2013 року імпортувала газу в грошовому виразі на загальну суму 3,1 млрд дол.

Згідно з наданими даними, зокрема імпорт газу у грошовому виразі з Росії за 3 місяці 2013 року становив 3,055 млрд дол., з Білорусі - 27,662 млн. дол., з інших країн - 12,611 млн дол.

Імпорт газу з Російської Федерації в загальному балансі становить 97,19%.