Перша сонячна електростанція запрацювала на Івано-Франківщині
Компанія "Еко-Оптіма" завершила будівництво першої мережевої сонячної електростанції (СЕС) мегаватного класу в Івано-Франківській - Богородчанській СЕС встановленою потужністю 2,803 МВт.
Національна комісія регулювання енергетики (НКРЕ) на засіданні в четвер видала ліцензію на виробництво електроенергії ТОВ "СЕС "Богородчанська-1", яке експлуатуватиме цей енергооб'єкт.
"Еко-оптима" при зведенні станції використовувала українські системи кріплення сонячних модулів, трансформатори, кабельну продукцію.
Раніше "Еко-Оптіма" завершила будівництво Самбірської СЕС потужністю 3,116 МВт у Львівській області.
Україна останні два роки розвиває поновлювану енергетику інтенсивніше, ніж традиційну. Станом на початок квітня 2013 року 86 компаній експлуатували 139 електростанцій на поновлюваних джерелах енергії.
Встановлена потужність вітчизняних електростанцій на ВДЕ в 2012 році збільшилася на 57,5% - до 645,1 МВт, а вироблення електроенергії - у 2,2 рази, до 815,9 млн кВт/год. Однак, незважаючи на більш ніж дворазове збільшення виробництва, їх частка в балансі електроенергії залишилася вкрай низькою - 0,45% за підсумками 2012 року (0,22% - у 2011 році).
Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр Юрій Бойко в лютому заявив, що Україна виконає зобов'язання перед Європейським енергетичним співтовариством і до 2020 року збільшить частку ВДЕ в загальному обсязі споживаної енергії до 11%.
Представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості Микита Константинов у березні повідомив, що допрацьований міністерством проект оновленої енергостратегії України до 2030 року передбачає збільшення частки ВДЕ в енергобалансі до 18%, зокрема у виробництві електроенергії - до 10%.