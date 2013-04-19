Перша сонячна електростанція запрацювала на Івано-Франківщині

Компанія "Еко-Оптіма" завершила будівництво першої мережевої сонячної електростанції (СЕС) мегаватного класу в Івано-Франківській - Богородчанській СЕС встановленою потужністю 2,803 МВт.

Національна комісія регулювання енергетики (НКРЕ) на засіданні в четвер видала ліцензію на виробництво електроенергії ТОВ "СЕС "Богородчанська-1", яке експлуатуватиме цей енергооб'єкт.

"Еко-оптима" при зведенні станції використовувала українські системи кріплення сонячних модулів, трансформатори, кабельну продукцію.

Раніше "Еко-Оптіма" завершила будівництво Самбірської СЕС потужністю 3,116 МВт у Львівській області.

Україна останні два роки розвиває поновлювану енергетику інтенсивніше, ніж традиційну. Станом на початок квітня 2013 року 86 компаній експлуатували 139 електростанцій на поновлюваних джерелах енергії.

Встановлена ​​потужність вітчизняних електростанцій на ВДЕ в 2012 році збільшилася на 57,5% - до 645,1 МВт, а вироблення електроенергії - у 2,2 рази, до 815,9 млн кВт/год. Однак, незважаючи на більш ніж дворазове збільшення виробництва, їх частка в балансі електроенергії залишилася вкрай низькою - 0,45% за підсумками 2012 року (0,22% - у 2011 році).

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр Юрій Бойко в лютому заявив, що Україна виконає зобов'язання перед Європейським енергетичним співтовариством і до 2020 року збільшить частку ВДЕ в загальному обсязі споживаної енергії до 11%.

Представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості Микита Константинов у березні повідомив, що допрацьований міністерством проект оновленої енергостратегії України до 2030 року передбачає збільшення частки ВДЕ в енергобалансі до 18%, зокрема у виробництві електроенергії - до 10%.