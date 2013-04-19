«ДТЕК Західенерго» пропонує спрямувати 30% прибутку за 2012 рік на виплату дивідендів

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Західенерго» пропонує акціонерам спрямувати 30% прибутку за 2012 рік на виплату дивідендів - 6,651 млн грн, йдеться в повідомленні компанії.

«Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи товариства у 2012 році - 6651 081,32 гривень і розмір дивідендів за підсумками роботи товариства у 2012 році в розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію товариства - 0,52 гривні», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, виплату дивідендів намітили провести у період до 1 липня 2013 року. Іншу частину прибутку в розмірі 1,107 грн пропонується направити до резервного капіталу, а решту чистого прибутка залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).

Річні збори акціонерів компанії відбудеться 24 квітня, на ньому і приймуть остаточні рішення.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ДТЕК Західенерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 22,1 млн грн.

За національними стандартами фінансової звітності за 2011 рік чистий прибуток компанії становив 80,255 млн грн.

Поточні зобов'язання «ДТЕК Західенерго» за минулий рік зросли на 74% - до 3,972 млрд грн, довгострокові - більш ніж удвічі, до 506,868 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДТЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет компанії у розмірі 25% акцій знаходиться у НАК "Енергетична компанія України".

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.