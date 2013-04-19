Міністра держмайна Польщі звільнено за підписання меморандуму з "Газпромом" щодо "Ямал-Європа-2"

Варшава.Глава польського уряду Дональд Туск вирішив звільнити міністра державного майна Миколая Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, який став очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" за проектом "Ямал-Європа-2".

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив Д.Туск у п'ятницю на прес-конференції у Варшаві.

"Ключовим моментом є нагляд та обмін інформацією... Незважаючи на високу кваліфікацію міністра, ця функція не була реалізована на досить хорошому рівні", - сказав прем'єр.

Також він повідомив, що вже звернувся до Президента Польщі Броніслава Коморовського з пропозицією призначити новим міністром Владзімежа Карпінського.

Першочерговим завданням нового міністра Д.Туск назвав вирішення питання про роль польської національної нафтогазової компанії PGNIG у підписанні цього меморандуму.

"Очікую від нового міністра швидких і рішучих дій щодо компанії PGNIG, зокрема персональних рішень", - сказав він.

До того ж Д.Туск назвав обгрунтованою реакцію більшості поляків на підписання меморандуму про будівництво нового газопроводу через Польщу спільно з "Газпромом", зазначивши, що владі потрібно краще координувати свою політику в сфері енергетики.

Також прем'єр не виключив, що в Польщі може бути створене окреме міністерство енергетики або введена посада спеціального уповноваженого з цих питань.

Д.Туск прийняв рішення про відставку міністра після проведення спеціального розслідування щодо обставин підписання меморандуму по "Ямал-2" між польсько-російською компанією "Європол ГАЗ" і російським "Газпромом", за результатами якого сьогодні був оприлюднений відповідний рапорт.

Згідно з документом, очолюване М.Будзановським міністерство раніше не отримувало жодної інформації про плановане підписання даного меморандуму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща не зможе побудувати новий газопровід з "Газпромом" без згоди Єврокомісії - Макуха