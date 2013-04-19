«Київенерго» пропонує спрямувати 30% прибутку за 2012 рік на виплату дивідендів

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» пропонує акціонерам спрямувати 30% прибутку за 2012 рік на виплату дивідендів - 713 млн грн, йдеться в повідомленні компанії.

«Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи товариства за 2012 рік, розподілити таким чином: 713 036 962,40 грн - направити на виплату дивідендів; решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей)», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, затверджений розмір дивідендів визначається з розрахунку на одну акцію 6,58 грн.

Річні збори акціонерів компанії «Київенерго» відбудеться 22 квітня, де і будуть прийняті остаточні рішення.

Як раніше повідомляв УНІАН, енергогенеруюча компанія «Київенерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 2,342 млрд грн.

За національними стандартами фінзвітності компанія в 2011 році отримала чистий збиток у розмірі 1,196 млрд грн.

Згідно фінзвіту компанії, дохід від реалізації продукції в 2012 році становив 16,4 млрд грн, до того ж валовий прибуток - 2,399 млрд грн.

Зі свого боку компанія «Київенерго» пояснила прибуток 2012 року в розмірі 2,342 млрд грн отриманням з державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з компенсації різниці між встановленими тарифами на теплову енергію для потреб населення і собівартістю її виробництва.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котелень. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.