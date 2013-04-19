Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «ДТЕК Дніпрообленерго» спрямує 30% прибутку за 2012 рік на виплату дивідендів - 51,5 млн грн, йдеться в повідомленні компанії.

«Акціонери затвердили загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи підприємства в 2012 році в розмірі 51,5 млн грн (8,6 грн на 1 акцію)», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, акціонери вирішили решту чистого прибутку, яка за результатами фінансово-господарської діяльності становила 171,6 млн грн, що не розподіляти і залишити для виконання статутних цілей.

«Організація нарахування та виплати дивідендів покладено на наглядову раду «ДТЕК Дніпрообленерго». Держава, як акціонер компанії, також отримає дивіденди на свою частку в розмірі 25% +1 акція», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «ДТЕК Дніпрообленерго» в 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 171,6 млн грн.

ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (наприкінці червня 2012 року перейменовано в ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») - найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (у середині квітня 2012 DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн).

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.