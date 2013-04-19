Шахта «Комсомолець Донбасу» спрямує прибуток за 2012 рік на розвиток виробництва

Шахта «Комсомолець Донбасу», що входить до складу найбільшого приватного енергетичного холдингу ДТЕК, спрямує прибуток за 2012 рік у розмірі 58,2 млн грн на розвиток виробництва.

Про це повідомила УНІАН прес-служба ДТЕК з посиланням на прийняте 17 квітня 2013 року рішення річних зборів акціонерів шахти.

«Чистий прибуток у розмірі 58,2 млн грн, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» у 2012 році, акціонери підприємства вирішили залишити нерозподіленим і інвестувати в розвиток виробництва", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у 2012 році вугледобувне підприємство видобуло 4,5 млн тонн вугілля. У рамках реалізації інвестиційної програми в 2012 році фактично освоєно 494,2 млн грн. В охорону і безпеку праці співробітників шахти інвестовано 48,5 млн грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.