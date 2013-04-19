Росія пропонує Польщі побудувати газопровід із білоруського Кобриня до словацьких Великих Капушан

Варшава. Російська федерація пропонує польській владі розглянути в рамках так званого проекту "Ямал-2" будівництво нового газопроводу через територію Польщі - від білоруського Кобриня до Великих Капушан у Словаччині.

Про це йдеться в рапорті Міністерства внутрішніх справ Польщі, підготовленому для з'ясування обставин підписання на початку квітня меморандуму щодо проекту, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, російська влада вперше запропонувала польській стороні підписати меморандум про підготовку техніко-економічного обгрунтування цього проекту ще в жовтні 2012 року, коли сторони вели переговори про зниження цін російського газу, що поставлявся до Польщі.

Польське Міністерство державного майна виступило проти підписання цього документа, попередивши підконтрольні державні компанії, що таке рішення має ухвалюватися на рівні уряду.

"Було розуміння, що "Газпром Експорт" може використати підписання меморандуму з однією з державних компаній для політичних і медіа цілей. Привертав увагу факт, що росіяни наполягали на підписанні меморандуму, наголошуючи, що це документ, який юридично не зобов'язує», - йдеться в рапорті.

Автори документа відзначають, що підготовкою меморандуму займалася польсько-російська компанія "ЄвроПол ГАЗ", зазначивши, що про заплановане підписання цього документа в Санкт-Петербурзі в квітні знали представники польської національної нафтогазової компанії PGNIG і віце-глава польського уряду Януш Пехочинський.

Водночас про підготовку документа нічого не знали міністр державного майна Польщі Миколай Будзановський, а також глава уряду Дональд Туск.

Як повідомляв УНІАН, польський прем'єр-міністр сьогодні оголосив про відставку М.Будзановського з поста, назвавши причиною недостатній контроль над державними компаніями, представники якої підписали меморандум з "Газпромом" щодо проекту "Ямал-2".

Раніше М.Будзановський заявляв, що він не одержує документів такого низького рівня, як меморандум про наміри, наголосивши, що такі договори ні до чого не зобов'язують.

Довідка УНІАН. Польща володіє понад 70% акцій PGNIG, яка у свою чергу володіє 48% акцій компанії "ЄвроПол ГАЗ". Таким самим пакетом в останній компанії володіє російський "Газпром", а рештою 4% володіє компанія Gas Trading, найбільшим акціонером якої також є PGNIG.