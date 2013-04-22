Ціна нафти зростає після тритижневого падіння

На світових торгах у понеділок, 22 квітня, ціни на нафту зростають на тлі відновлення ринку після найтривалішого з листопада падіння протягом останніх трьох тижнів.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,41 долара, або на 0,41%, - до 100 доларів за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,41 долара, або 0,47%, - до 88,42 долара за барель.

Нагадаємо, за останні три тижні торгів WTI втратила в ціні 9,5%.

Аналітики вважають, що тривале зниження котирувань було пов'язане зі слабкими статданими з Китаю і США, але ціни повинні стабілізуватися на поточному рівні, передає Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes), на частку якого припадає більше третини видобутої в усьому світі нафти, у вівторок, 16 квітня, впала до рекордного мінімуму - на 1,41 дол., або на 1, 4%, - до 97,15 долара зі 98,56 долара за барель попереднього торгівельного дня.

У березні 2013 року середня ціна «кошика» становила 106,41 долара за барель, у лютому 2013 року - 112,73 долара, у січні - 109,29 долара.

У 2012 році середня ціна «кошика» становила 109,74 долара за барель, в 2011 році - 107,46 долара, в 2010 році - 77,45 долара. Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.