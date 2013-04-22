Влада РФ має намір знижувати ціну газу для промспоживачів, враховуючи показники на ринку США

Мінекономрозвитку Росії пропонує в 2016 році знизити темп зростання оптової ціни на газ для промислових споживачів РФ до 10% з 15% в середньому на рік і враховувати у формулі розрахунку ціни на інших ринках газу, зокрема у США, йдеться в сценарних умовах макроекономічного розвитку країни.

Зростання цін на газ для населення залишиться на рівні 15% з метою ліквідації перехресного субсидування. Середньорічне зростання ціни на газ для промислових споживачів, як очікується, в 2014 році становитиме 15%, в 2014 році - 14-15%. Підвищення цін проводиться з 1 липня і в 2016 році передбачається індексація на 5-6%, передає ПРАЙМ.

Мінекономрозвитку пропонує з 2016 року визначати ціну на газ для споживачів, крім населення, за модифікованою формулою рівнодохідності з дисконтом, що сформувався на кінець 2015 року.

"Як базову ціну на природний газ, від якої розраховується ціна рівнодохідності на внутрішньому ринку на поточний період, доцільно розглядати ціну за експортними контрактами ВАТ "Газпром" (з урахуванням експортного мита і транспортних витрат), до якої застосовуватиметься дисконт, що дозволяє враховувати ціни на інших ринках газу (у тому числі США)", - йдеться в повідомленні.

Середня оптова ціна на газ без урахування ПДВ у 2015 році для російських споживачів (крім населення) може досягти 136-137 доларів за тисячу кубометрів в середньому за рік і практично зрівняється з ціною на газ для промислових споживачів США, наголошується в документі. До кінця 2015 року внутрішня ціна на газ досягне, за оцінкою, 148-150 доларів за тисячу кубів, що становить приблизно 87% від рівнодохідних цін поставок газу РФ на зовнішній ринок до європейських країн.

Як повідомляв УНІАН,Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою. Також Україна активізує роботу з диверсифікації поставок "блакитного палива".

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.