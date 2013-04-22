На Запорізькій АЕС відпрацювали прийоми антитерористичного захисту станції

На Запорізькій атомній електростанції 17-18 квітня пройшли тактичні навчання з перевірки готовності сил та засобів забезпечення фізичного захисту та антитерористичної захищеності об'єкта, повідомили УНІАН у прес-центрі Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

Навчання, як наголошується, проводилися в два етапи. На першому етапі проводилася відпрацювання взаємодії підрозділів зацікавлених міністерств і відомств, місцевих органів державної влади та оперативного персоналу з припинення екстремістських дій стосовно ядерної установки, ядерних матеріалів та об'єктів життєзабезпечення.

«Під час практичного відпрацювання ввідних особовий склад військової частини 3042 та персонал служби фізичного захисту показали достатні навички в роботі», - підкреслили в «Енергоатомі».

На другому етапі в командно-штабному варіанті відпрацьовувався алгоритм роботи координаційної групи антитерористичного центру (АТЦ) при Управлінні служби безпеки України в Запорізькій області у разі несанкціонованих дій щодо ядерних установок або ядерних матеріалів. Керівник навчань, начальник Управління СБУ в Запорізькій області Сергій Рудий за результатами відпрацювання етапів навчань дав високу оцінку діям всіх сил і засобів, що залучаються до забезпечення фізичного захисту ЗАЕС, повідомили в НАЕК.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня, 16-17 квітня, на Південно-Українській атомній електростанції пройшла нарада з фізичного захисту ядерних об'єктів з метою формування і розвитку культури захищеності у персоналу підрозділів, що охороняють ядерні установки.

Такі зустрічі проходять двічі на рік. Цього разу обговорювалися рекомендації з проведення оцінки рівня культури захищеності на об'єктах атомно-промислового комплексу, розглядалася роль Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у формуванні даної сфери діяльності, а також організація навчальних курсів з культури захищеності для підвищення кваліфікації працюючого персоналу та навчання молодих фахівців

Довідка. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.