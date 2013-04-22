«Рівнегаз» спрямує 12,7 млн грн чистого прибутку за 2012 рік на розвиток підприємства

Акціонерне товариство «Рівнегаз» завершило 2012 рік з чистим прибутком у розмірі 12,691 млн грн, який буде спрямований на подальший розвиток підприємства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії з посиланням на рішення зборів акціонерів, що відбулися 19 квітня.

«Розглянувши результати роботи товариства за 2012 рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс, а також вирішили спрямувати на розвиток підприємства увесь отриманий чистий прибуток, який, згідно з річним звітом ПАТ «Рівнегаз» за 2012 рік, становив 12,691 млн грн», - йдеться в повідомленні компанії.

Крім того, збори акціонерів затвердили новий склад наглядової ради і ревізійної комісії, одночасно припинивши повноваження попередніх членів цих органів. Акціонери також затвердили основні напрями діяльності товариства на 2013-2014 роки, визначивши серед пріоритетних завдання щодо забезпечення рентабельності, якісного виконання інвестиційної програми, схваленої Національною комісією з регулювання електроенергетики (НКРЕ), розвитку та модернізації газових мереж Рівненської області.

Довідка УНІАН. Основною сферою діяльності Акціонерного товариства «Рівнегаз» є транспортування та поставка газу. У 2012 році підприємство транспортувало 696 млн. кубометрів газу.

«Рівнегаз» обслуговує 246 тис. абонентів, 373 промислові підприємства, 540 бюджетних установ і організацій та 43 підприємства теплокомуненерго.

Основними акціонерами компанії є приватна компанія «Газтек», найбільший приватний власник низки облгазів України, - 31,6729% статутного капіталу, НАК «Нафтогаз України» - 25,001% статутного капіталу, компанія Матерон Лімітед, (Кіпр) - 24,8009%, акціонерне товариство «Агрокомплект» - 16,0798%.