Депутат Ігор Єремеєв: Чимала кількість законів - схеми під конкретних людей

Співласник групи «Континіум» і мережі заправок WOG, народний депутат, позафракційний, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ігор Єремеєв в інтерв'ю УНІАН розповів, скільки податків сплатила його компанія, коли разом з Дмитром Фірташем почне інвестувати в модернізацію Херсонского НПЗ. Крім цього, він пояснив, чому позафракційні депутати хочуть об'єднатися в одну групу, а також розкритикував законодавчу діяльність парламенту, вказавши, що чиновники пишуть закони під себе, аби мати інструменти для перевірок та отримання хабарів, а депутати-бізнесмени - щоб мати додаткові преференції для бізнесу.

- Ігорю Мироновичу, що зараз взагалі відбувається у Верховній Раді?

- Верховна Рада є заручником підготовки до президентської виборчої кампанії. І все, що ми бачимо в парламенті, - це відлуння цієї підготовки. Але дається взнаки й та обставина, що Верховна Рада майже наполовину оновилась, з’явилося молоде покоління народних депутатів. Це дає можливість ухвалювати рішення, які «старі» депутати ніколи б не прийняли. Наприклад, саме молодим треба завдячувати появі рішення про персональне голосування, оскільки за ними не тягнеться шлейф практики попереднього політичного життя і вони готові голосувати особисто.

- А Ви «за» особисте голосування?

- Безперечно. Наведу такий факт. Я провів понад 480 зустрічей із виборцями, і на кожній із них мене питали: а ви будете голосувати особисто? Після цього хіба я можу голосувати за когось, а тим більше передавати комусь свою депутатську картку?

- Іншими словами, оновлення парламенту пішло на користь?

- Щодо цього рано робити висновки, адже є й інший бік медалі. Молодим депутатам бракує досвіду політичної боротьби. Тому зазвичай вони використовують найпростіші форми і методи, які спадають на думку. Їх легше завести, спровокувати. Звідси неймовірна кількість бійок і штовханина біля парламентської трибуни та тижневі блокування роботи Верховної Ради.

- Засідання більшості на Банковій – це помилка чи правильне рішення?

- Частина нардепів пішла на засідання на Банковій лише з однією метою - показати опозиції, що треба шукати компроміс. Хоча, на моє глибоке переконання, це неприпустимо і неможливо. І практикувати засідання поза пленарною залою не варто. Такі експерименти можуть призвести до того, що невідома більшість може завтра зібратись у кафе «Фелліні» на Городецького і прийняти зовсім інші рішення. Великої різниці між вулицями Банкова та Городецького немає. В країні не було надзвичайної ситуації, яка б могла спровокувати подібне рішення.

- Ходять чутки, що Ви хочете об’єднати позафракційних депутатів?

- Регламент Верховної Ради виписаний так, що він позбавляє прав позафракційних депутатів. А, як відомо: один у полі не воїн. Тому позафракційним депутатам потрібно гуртуватися між собою. Минулого тижня ми зібрали підписи щодо права виступу з трибуни від позафракційних депутатів і права направляти своїх представників на погоджувальну раду. Таким чином, ймовірність утворення групи можлива. А коли - це питання часу.

- А під якими прапорами буде утворена група?

- У тому-то й справа, що група ще не створена, а вже є намагання поставити її під чиїсь прапори. Та у кожного позафракційного вистачає своїх прапорів. У мене, наприклад, чотири стяги - Маневичі, Камінь-Каширський, Любешів та Ківерці.

- Робоча назва у групи є?

- Я розумію, що як корабель назвеш, так він і попливе. Але справа не в назві. Питання в людях, які ввійдуть у групу, і що буде їх об’єднувати. Якщо буде певна кількість депутатів, готових об’єднатися для того, щоб працювати для українського народу, а не заради власних амбіцій, групу буде створено. Якщо ні — значить, групи не буде.

- Добре, тоді поставлю питання так: позафракційні за скасування вбивчої пенсійної реформи чи проти скасування?

- Однозначно позафракційні депутати за скасування пенсійної реформи. Але ми не готові голосувати за будь-які проекти, які подаються до парламенту. Ми неодноразово обговорювали питання пенсійної реформи і прийняли спільне рішення не підтримувати законопроект комуністів, оскільки він надто недосконалий і нічого спільного зі скасуванням пенсійної реформи не має. А найголовніше - комуністи розробили проект закону для шантажу з метою призначення своїх представників на посади у виконавчій владі. Ми переконані - якщо бути чесними перед народом, потрібно було б вносити всі чотири законопроекти на розгляд одночасно. Далі - об’єднувати їх в один досконалий, і проголосувати за нього.

Ми заявили свою позицію, що готові були підтримати законопроекти Міщенко, Денисової, Литвина, але, на превеликий жаль, у Верховної Ради не було сили волі прийняти таке рішення. Невистачило трьох голосів депутатів від опозиції, при чому не через їх відсутність у залі, а через невідомі нікому причини.

- Що Вам відомо про плани влади провести референдум улітку?

- Відразу скажу, що проведення референдуму - досить небезпечна річ. Розумію, що в Адміністрації Президента є надто багато яструбів, які хочуть отримати нагороди. Але я б закликав їх не гратися в такі ігри.

- У чому небезпека?

- Суспільство не готове до прийняття певних рішень. І якщо політики не розуміють цього, то гріш ціна їм. Референдум у тій формі, в якій його хочуть провести, - не демократія, і ще невідомо, хто наступить на ці граблі і кому вони нашкодять більше.

- Ви були депутатом у 2002-2006 роках. Чи змінився відтоді механізм прийняття рішень у парламенті?

- Механізм фактично не змінився. Змінився інтелектуальний підхід до прийняття рішень. Значна кількість представників депутатського корпусу перестала думати про наслідки прийняття тих чи інших рішень. Вони всього-на-всього виконують команди. Так, один депутат не може досконало розумітися в усіх сферах. Хтось краще знає мистецтво, хтось – сільське господарство, а хтось – нафтопереробну галузь. Але симбіоз знань 450 депутатів повинен видавати досконалий закон. На жаль, цього не відбувається. Хтось нашвидкуруч зліпив проект закону, добіг до керівника партії, той дає команду — і все, зупинити проходження документу майже неможливо. В результаті депутати бездумно натискають кнопки, а у людей потім «чуби тріщать» від таких рішень. І це проблема номер один. Навіть більше скажу, сьогодні чимала кількість проектів законів - не закони, а схеми під конкретних людей, під конкретні компанії, під конкретні ситуації, які не мають жодного стосунку до життя пересічних українців. Чиновники пишуть закони під себе, щоб мати інструменти для перевірок, для порушення кримінальних справ, для отримання хабарів. Бізнесмени пишуть закони під себе, щоб мати додаткові преференції для бізнесу. Тільки де тут український народ?..

- А депутат Єремеєв так не чинить?

- Я чудово розумію, за яку межу не можна заходити. Не хочу і не буду жити за принципом «після мене хоч трава не рости», бо нікуди не збираюсь з України, тут житимуть мої діти.

- Ваше ставлення до законопроекту про боротьбу з офшорами?

- Цей документ має іншу назву - про трансфертне ціноутворення. У будь-якому разі закон треба приймати, але попередньо його доопрацювавши. Зараз він досить сирий. Його зміст не відповідає назві. Трансфертне ціноутворення, насамперед, стосується монополій, які мають кілька рівнів формування ціни на свою продукцію. Монополії мають сировину, виробництво продукції, а потім відправляють її на експорт. За таких умов вони можуть формувати ціну на продукцію за різними принципами, виводячи прибутки в офшор. Щоб боротися з цим, потрібно приймати закон. Але ж у зазначений проект вписали все. По ньому тепер можна перевіряти формування ціни навіть на цукерки в кіоску. Адже законодавство про трансфертне ціноутворення не стосується внутрішнього ціноутворення, воно стосується операцій між резидентом і нерезидентом, зареєстрованим в офшорній зоні. Найголовніше - не треба вигадувати велосипед, світ давно все придумав. Потрібно за взірець взяти аналогічні закони у Норвегії, Росії чи Казахстані. Зробити порівняльну таблицю, вибрати оптимальний варіант і прийняти.

- Давайте поговоримо про ринок нафтопродуктів. Мінфін нещодавно надав письмову відповідь одному з нардепів, що на ринку доволі велика кількість контрабанди. Що Ви можете сказати з цього приводу?

- Статистика - річ скупа і вперта. Якщо Мінфін про це говорить, напевно є на це підстави.

- Сьогодні на ринку з’явилась нова маловідома компанія, очільник якої - 27-річний мільйонер - скуповує футбольні клуби та нафтопереробні заводи. Вам не здається, що це сумнівний феномен?

- Феноменальність полягає в унікальності сучасної України.

- Знову несподівано виникла тема введення мита на нафтопродукти. Ваше ставлення до цього?

- Я завжди вважав і вважаю, що введення мита чи квотування імпорту нафтопродуктів - корупційна схема, бажання монополізувати ринок. При цьому про жодне відродження вітчизняної нафтопереробки мова не йде. Можливо, якийсь НПЗ запуститься, але стимулу робити якісне паливо у власників підприємств не буде. Зате матимемо інший наслідок - стрибок цін на нафтопродукти, який боляче вдарить по населенню. Тому кожного чиновника, який лобіює застосування мита на нафтопродукти, я автоматично вважаю корупціонером.

- А що відбувається з Херсонським НПЗ? Коли Ви та Фірташ зможете вирішити питання щодо спільного інвестування в цей об’єкт?

- Дійсно, є зацікавлені сторони. Але потрібно запустити маховик. Будемо сподіватися, що це вдасться зробити ще цього року. Зазначу, що запустити реконструкцію НПЗ з інвестицією в понад мільярд доларів - не просте рішення.

- Ви обрані від округу №23, що на Волині. Скільки грошей з бюджету буде виділено на нього?

- Я точно не знаю. Але хочу одного - однакового підходу. Виділяється, скажімо, 7 млрд грн на ремонт доріг. Давайте поділимо ці кошти в залежності від кількості населення в кожному окрузі. Проте виходить так, що Донецькій і Луганській областям дають 2 млрд грн, а Волинській - всього 104 млн грн. Чому обділили регіон, мені не зрозуміло. І з цим точно миритися не буду.

- У якому стані дороги на Волині?

- Сказати, що в жахливому - це нічого не сказати. Наприклад, на об’їзній навколо Луцька немає 40 см відстані ями від ями.

- «Укравтодор» каже, що 1 км дороги коштує 50 млн доларів. На Вашу думку, це відповідає дійсності?

- Кілометр якісної дороги коштує не більше 1 млн доларів. Допускаю, що автобан може коштувати дорожче. Але питання не в матеріалах, питання - в технологіях. І ще треба менше красти. Бо досить смішно виглядає, коли чиновники найвищого рівня починають списувати бездоріжжя на люті зими. У Норвегії, Данії, Швеції чи Фінляндії теж зими і морози, проте там дороги залишаються.

- А може вигідніше кожного року виділяти кошти на ремонт доріг, ніж побудувати якісну?

- Це інша справа. Вкрасти на ремонті завжди легше. Тому ні коштів немає, ні ремонту. І так продовжуватиметься доти, доки не буде відповідальності чиновників за проведення робіт.

- В одному з інтерв’ю Ви говорили про будівництво торгівельного центру в Маріуполі. Роботи ще тривають?

- Так. Дасть Бог, об’єкт здамо на День шахтаря цього року.

- Скільки коштів інвестували в будівництво?

- Понад 640 млн грн.

- Група «Континіум» досить солідно представлена у Верховній Раді. Так, народним депутатом став і ваш бізнес-партнер Степан Івахів. Чому всі вирішили стати народними депутатами?

- По-перше, не усі. У групі є ще інші акціонери. А чому ми стали народними депутатами, думаю, це питання віку. Подорослішали. Про щось думаємо. Не збираємось покидати країну. Хочемо відстоювати інтереси регіону. Бо виходить, що Західна Україна обділена увагою влади.

- Скільки податків сплатила компанія?

- За минулий рік компанія «Континіум» і мережа заправок WOG сплатили майже 8 млрд гривень - це акциз, ПДВ, податок на прибуток та інші податки і збори. Тому я маю право говорити про податки. Нехай усі так платять і країна буде жити на європейському рівні. Вистачить і на дороги, і на лікарні.

- А депутат Єремеєв особисто скільки задекларував доходів?

- Я не приховую свої статки і ніколи цього не робив. Загальна задекларована мною сума сукупного доходу становить 6 млн 695 тис. гривень.

Микола Бабич (УНІАН)