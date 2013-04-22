Єремеєв і Фірташ можуть розпочати модернізацію Херсонського НПЗ до кінця року

Народний депутат України Ігор Єремеєв сподівається, що до кінця року приймуть рішення про спільне з бізнесменом Дмитром Фірташем інвестування в модернізацію Херсонського нафтопереробного заводу, що знаходиться під контролем групи «Континіум». Про це І.Єремєєв заявив в інтерв'ю УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, коли він і Д.Фірташ зможуть вирішити питання спільного інвестування в завод, І.Єремеєв сказав: «Дійсно, є зацікавлені сторони. Потрібно запустити маховик. Будемо сподіватися, що вдасться зробити це цього року. Зазначу, що запустити реконструкцію НПЗ з інвестицією більше мільярда доларів - непросте рішення».

Парламентарій також повідомив, що в 2012 році підконтрольна йому компанія «Континіум» та мережа заправок WOG сплатили до бюджету близько 8 млрд грн. «Це акциз, ПДВ, податок на прибуток та інші податки і збори. Нехай все так платять, і країна житиме по-європейськи. Вистачить і на дороги, і на лікарні», - наголосив І.Єремеєв.

Він також повідомив, що задекларував особисті доходи в 2012 році в розмірі 6,7 млн ​​грн. «Я не приховую свої доходи і ніколи цього не робив. Загальна задекларована мною сума сукупного доходу - 6 млн 695 тис. грн», - сказав співрозмовник УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Херсонський НПЗ, заснований в 1938 р., контролюється групою «Континіум». У 2005 р. завод був зупинений на реконструкцію. На момент зупинки технологічне обладнання Херсонського НПЗ забезпечувало глибину переробки сирої нафти близько 48%. Вихід світлих нафтопродуктів становив близько 45%. У березні бізнесмен Дмитро Фірташ, якому не вдалося завершити операцію з купівлі Лисичанського нафтопереробного заводу, заявив, що вивчає можливість придбання Херсонського нафтопереробного заводу, підконтрольного групі «Континіум» на чолі з Ігорем Єремеєвим.

Детальніше читайте на сайті "УНІАН-економіка" в інтерв'ю «Депутат Ігор Єремеєв: Чимала кількість законів - схеми під конкретних людей».