Міненерговугілля і нафтотрейдери домовилися про зниження цін на бензин і дизпаливо

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види палива - бензин марки А-95 і дизельне паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр Едуард Ставицький на брифінгу в Міненерговугілля.

«Ми домовилися з нафтотрейдерами про зниження цін на соціальні марки пального - А-95 і дизельне паливо. До кінця поточного місяця ми опрацюємо зміни до формули (формування ціни - УНІАН), врахуємо інфляційну складову й інвестиційну складову. Ціни повинні бути знижені до того рівня, про який ми раніше домовлялися», - сказав Е.Ставицький.

Водночас міністр зазначив, що справедлива ціна на А-95, на його думку, знаходиться в межах 10,5-11 грн за літр, однак зараз практично всі учасники ринку «вийшли за ці межі».

«Ми не вимагаємо зниження ціни на всі сорти, ми впливатимемо тільки на соціальні види палива», - сказав Е.Ставицький та пояснив, що міністерство не має наміру впливати на зростання цін на паливо преміум-класу.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Антимонопольний комітет України зажадав від лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів встановити економічно обгрунтовані ціни на паливо, вважаючи їх завищеними.

Споживання бензину в Україні в 2012 році знизилося у порівнянні з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн.