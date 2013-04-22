Міненерговугілля та нафтотрейдери домовилися знизити ціни на "соціальний" бензин

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види пального – бензин марки А-95 і дизельне пальне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр Едуард Ставицький на брифінгу в Міненерговугілля.

«Ми домовилися з нафтотрейдерами про зниження цін на соціальні марки пального – А-95 і дизельне пальне. До кінця цього місяця ми опрацюємо зміни до формули (формування ціни - УНІАН), врахуємо інфляційну складову та інвестиційну складову. Ціни має бути знижено до того рівня, про який ми раніше домовлялися», - сказав Е.Ставицький.

Водночас міністр зазначив, що справедлива ціна на А-95, на його думку, знаходиться в межах 10,5–11 грн за літр, проте зараз практично всі учасники ринку «вийшли за ці межі».

«Ми не вимагаємо зниження ціни на всі сорти, ми впливатимемо лише на соціальні види пального», - сказав Е.Ставицький і пояснив, що міністерство не має наміру впливати на зростання цін на пальне преміум-класу.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Антимонопольний комітет України вимагав від лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів встановити економічно обгрунтовані ціни на пальне, вважаючи їх завищеними.

Споживання бензину в Україні в 2012 році знизилося порівняно з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн.