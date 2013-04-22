Заступник глави Міненерговугілля і директор "Укренерго" подали у відставку

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир Макуха подав міністру Едуарду Ставицькому заяву про відставку, подання щодо нового заступника відбудеться найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Е.Ставицький на брифінгу в Міненерговугілля.

«Я отримав прохання про відставку за власним бажанням. У цей момент розглядаються кілька кандидатів. Найближчим часом відбудеться подання кандидатів Президенту Віктору Януковичу», - сказав міністр.

До того ж він додав, що Є.Бакулін залишається на посаді голови правління НАК «Нафтогаз України».

Сьогодні також подав у відставку директор Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Анатолій Ходаківський.